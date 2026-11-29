Primavera, alle ore 13 c'è Roma-Fiorentina: le formazioni ufficiali
Alle ore 13 la Fiorentina Primavera sarà in campo a Roma per sfidare i coetanei giallorossi in occasione della dodicesima giornata del campionato di categoria. Queste le formazioni ufficiali del match.
Roma (3-4-1-2): Kilvinger; Zinni, Basile, Terlizzi; Marchetti, Arduini, Di Nunzio, Cama; Guaglianone; Arena, Paratici. A disp.: Marcaccini, Bouaskar, Carlaccini, Maccaroni, Morucci, Loreti, Camara, Falcetta, Ballarin, Vukoje, Vasta. Allenatore: Mattia Scala
Fiorentina (3-4-2-1): Fei; Beldenti D., Melani, Boskovic; Martini, Bonanno, Beldenti S., Tosti; Pirró, Forte; Jallow. A disp.: Magalotti, Cianciulli, Egharevba, Atzeni, Angeloni, Mataran, Campaniello, Corduneanu, Barbone, Colaciuri. Allenatore: Alessio Aliboni (Aurelio Andreazzoli squalificato)
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