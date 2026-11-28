Tonfo clamoroso della Fiorentina Under 17: 7-0 dalla Roma. Vola l'Under 18
Un sabato dalle emozioni contrastanti per il settore giovanile della Fiorentina, che da una parte festeggia l'ennesima vittoria dell'Under 18 e dall'altra deve fare i conti con una sconfitta pesantissima rimediata dall'Under 17. A fare inevitabilmente rumore è soprattutto il risultato maturato a Trigoria, dove la formazione viola è stata travolta dalla Roma con un clamoroso 7-0. Un passivo decisamente insolito per una formazione del vivaio gigliato, soprattutto in un confronto tra due dei settori giovanili più importanti del panorama calcistico italiano.
Di tutt'altro tenore le notizie provenienti da Milano, dove la Fiorentina Under 18 si è imposta per 1-0 sul campo dell'Inter, centrando la nona vittoria consecutiva e l'undicesima complessiva in campionato. Un ruolino di marcia impressionante, ulteriormente impreziosito dal successo ottenuto in trasferta contro una società dalla grande tradizione a livello giovanile. I viola consolidano così il primo posto in classifica, confermando la bontà di un percorso che li vede tra i grandi protagonisti del campionato. Due risultati diametralmente opposti, dunque, per il vivaio gigliato, diviso tra l'entusiasmo per una squadra che non smette di vincere e la necessità di metabolizzare una delle sconfitte più difficili da digerire.
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