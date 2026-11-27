Fiorentina, il programma del settore giovanile: tutti gli impegni del weekend
Fine settimana ricco di impegni per il settore giovanile della Fiorentina. Tra sabato 28 e domenica 29 novembre, le formazioni viola saranno protagoniste nei rispettivi campionati, con diverse gare in programma al Viola Park e altrettante trasferte. Prevista anche la partecipazione di alcune squadre al torneo “Strikers” di Gambassi Terme. Di seguito il calendario completo degli appuntamenti.
LE PARTITE AL VIOLA PARK
Presso lo stadio “Davide Astori” del Rocco B. Commisso Viola Park sono in programma cinque incontri:
UNDER 14: Fiorentina-Arezzo, domenica 29 novembre alle ore 10.30.
UNDER 13: Fiorentina-Arezzo, domenica 29 novembre alle ore 12.15.
UNDER 11: Fiorentina-Rignano, sabato 28 novembre alle ore 15.00.
UNDER 10: Fiorentina-Pontassieve, sabato 28 novembre alle ore 16.45.
UNDER 8: Fiorentina-San Giusto Le Bagnese, sabato 28 novembre alle ore 16.45.
GLI IMPEGNI IN TRASFERTA
Numerose anche le squadre viola che scenderanno in campo lontano dal Viola Park:
PRIMAVERA: Roma-Fiorentina, domenica 29 novembre alle ore 13.00, allo stadio “Tre Fontane” di Roma.
UNDER 18: Inter-Fiorentina, sabato 28 novembre alle ore 15.00, al “Konami FC” di Milano.
UNDER 17: Roma-Fiorentina, sabato 28 novembre alle ore 15.00, allo stadio “Di Bartolomei” di Roma.
UNDER 12: Scarperia-Fiorentina, sabato 28 novembre alle ore 10.30, al campo “Le Cortine” di Scarperia (FI).
UNDER 10: Pontassieve-Fiorentina, sabato 28 novembre alle ore 18.15, al campo “Sussidiario” di Pontassieve (FI).
UNDER 9: San Donato Tavarnelle-Fiorentina, sabato 28 novembre alle ore 10.30, al campo “Pianigiani C7” di Tavarnelle Val di Pesa (FI).
UNDER 8: Alleanza Giovanile-Fiorentina, sabato 28 novembre alle ore 15.00, al campo “Pasquini” di Dicomano (FI).
APPUNTAMENTO CON IL TORNEO STRIKERS
Oltre agli impegni di campionato, le formazioni Under 11, Under 10, Under 9 e Under 8 della Fiorentina prenderanno parte al torneo “Strikers”, in programma domenica 29 novembre dalle ore 9.00 alle 18.00 presso il campo “Comunale” di Gambassi Terme (FI).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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