Sarà il mercato degli esterni. La Fiorentina sonda Kostic ed El Shaarawy

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La Gazzetta dello Sport di oggi riparte dalla certezza Fabio Grosso per la panchina della Fiorentina, affiancando al tecnico i primi nomi che verranno sondati per costruire la rosa della prossima stagione. La Rosea si sofferma in primis sugli esterni offensivi, zone di campo in cui l'attuale organico viola sarà rivoluzionato, complici gli addii di Harrison e Solomon e la rottura del crociato di Parisi. E i primi due profili che Fabio Paratici sono Filip Kostic e Stephan El Shaarawy, elementi di grande esperienza internazionale e che a breve saranno anche parametri zero.

Il serbo ha da poco chiuso la sua avventura alla Juventus e rappresenta un usato sicuro, a patto che s’accontenti di un ingaggio contenuto. Kostic è mancino e gioca a sinistra, che è anche la posizione preferita di El Shaarawy, fresco di addio alla Roma.Il Faraone è destro ma ama crossare e tirare a piede invertito, per lui si sono mosse Venezia e Genoa, dove ha debuttato in Serie A e dove ritroverebbe Daniele De Rossi (sempre che il tecnico non cambi panchina).