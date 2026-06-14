L'Under 15 perde 3-0 contro il Milan e vede sfumare il sogno Scudetto
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La Fiorentina Under 15 perde 3-0 contro il Milan e vede sfumare il sogno Scudetto di categoria ad un passo dalla gloria. Dopo il 3-2 dell'andata maturato al Viola Park in favore dei ragazzi gigliati, a Milano è tutta un'altra storia e sono i rossoneri ad accedere alla finale del 21 giugno a Rimini. Niente da fare dunque per i giocatori di mister Balestracci che cadono 3-0 al ritorno contro il Milan ed escono alle semifinali.
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