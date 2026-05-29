Calciomercato Grosso e non solo, si scalda l'asse Fiorentina-Sassuolo

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Aspettando che il Sassuolo liberi Grosso per il quale servirà un indennizzo si scalda l'asse tra Firenze e l'Emilia. Ai viola piace Volpato

In principio furono Kevin Prince Boateng, Lirola e a seguire pure Alfred Duncan, domani chissà. Non è la prima volta che tra Firenze e l'Emilia, diciamo a metà strada tra Sassuolo e il Mapei Stadium di Reggio Emilia, si parla di mercato, ma forse mai come oggi in modo così concreto.

Grosso e il nodo indennizzo

Di certo i viola attendono segnali da casa neroverde in merito allo svincolo di Fabio Grosso, tecnico prescelto per la panchina della Fiorentina della prossima stagione. Le prossime potrebbero essere ore decisive per lo sblocco della situazione, anche perché tecnico e club sono a discutere l'indennizzo necessario per dare il via definitivo alle operazioni. All'orizzonte non sembrano esserci ostacoli, ma un minimo di pazienza servirà ancora

Nomi di mercato e Volpato sullo sfondo

Intanto però non solo alla panchina si limitano i contatti tra Fiorentina e Sassuolo, visto che dopo corteggiamenti storici mai concretizzati (su tutti Berardi ma di recente anche Thorstvedt) quest'estate i due club potrebbero far sul serio. Primo nome nella lista dei papabili monitorati quello dell'esterno Volpato per il quale in casa viola non mancherebbero gli estimatori.