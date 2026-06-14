Kospo: "Sarò sempre grato al Barca. Lasciare i blaugrana è stato difficile"
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Eman Kospo, difensore classe 2007 campione d'Italia con la Fiorentina Primavera, ha rilasciato un'intervista al media spagnolo Diario Sport nel corso della quale ha parlato anche della sua scelta di lasciare il Barcellona la scorsa estate per arrivare a Firenze: "Credo che lasciare il Barcellona sia stata la scelta più difficile della mia carriera fino a qui. Se giochi in un club così, con questa storia, non vorresti mai andartene.
Dopo due anni incredibili al Barça, mi sono confrontato con il club e ho maturato la decisione di andarmene e fare uno step successivo nella mia carriera. Futuro? Non so cosa accadrà ma sarò sempre grato al Barcellona".
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