Prestito in C per il difensore Sadotti? Fiorentina e Trento al lavoro

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Il difensore della Fiorentina Edoardo Sadotti è stato uno dei protagonisti della cavalcata vincente della Fiorentina Primavera anche se ha saltato la fase finale a causa di un infortunio che per fortuna si è rivalato meno grave di quanto si temesse. Nel giro della Prima squadra pur senza aver mai debuttato, anche Paolo Vanoli gli rivolse un pensiero al momento dell'infortunio appunto.

Come per tutti i 2006 la società ora dovrà decidere se portare i giocatori fuori quota per l'Under 20 in Prima squadra o scegliere la strada del prestito per far fare loro le ossa altrove. Questo sembra il caso appunto di Sadotti che potrebbe approdare al Trento in serie C. Lo riporta Tuttomercatoweb che aggiunge che le parti sono al lavoro per il buon esito della trattativa.