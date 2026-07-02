Fiorentina, per l'Under 15 spunta Zaza: il tecnico del Bologna verso il Viola Park
La Fiorentina continua a definire l'organigramma del proprio settore giovanile in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gazzetta Regionale, il club viola avrebbe individuato il nuovo allenatore dell'Under 15: si tratterebbe di Fabio Zaza, reduce dall'esperienza sulla panchina dei pari età del Bologna.
Il tecnico è reduce da una stagione positiva alla guida dei rossoblù, condotti fino al quinto posto in campionato e alla qualificazione ai playoff scudetto. Il cammino si è poi interrotto agli ottavi di finale, con l'eliminazione per mano del Parma, ma il lavoro svolto non è passato inosservato e, salvo sorprese, dovrebbe valergli il trasferimento al Viola Park, dove prenderebbe in mano il gruppo dei classe 2012.
Per quanto riguarda le altre panchine del settore giovanile, dovrebbero invece essere confermate le promozioni interne di Matia Balestracci ed Enrico Cristiani. Il primo è destinato a guidare la formazione dei classe 2011, mentre il secondo dovrebbe essere affidato ai 2010, proseguendo così il percorso di crescita già avviato all'interno del vivaio viola.
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