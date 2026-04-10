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Giorgio Puzzoli celebra sui social l'esordio in maglia viola contro il Palace

Giorgio Puzzoli celebra sui social l'esordio in maglia viola contro il PalaceFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 15:36Giovanili
di Redazione FV

In una serata difficile come quella di ieri contro il Crystal Palace, maturata dal rigore di Mateta e dalle reti di Mitchell e Sarr, c'è una nota positiva per la Fiorentina: l'esordio in prima squadra per Giorgio Puzzoli. Per il giovane viola, nonostante il risultato netto in favore degli inglesi, quella del Selhurst Park resterà una notte indimenticabile.

Il numero 10 della Primavera è subentrato al 92' al posto di Gudmundsson. Dunque pochi minuti in campo, ma pur sempre importanti. Di seguito il post Instagram che celebra l'esordio: