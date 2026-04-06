Galloppa dopo il 5-1 al Frosinone: "Sono orgoglioso. Ecco cosa ho detto a Conti dopo la tripletta"

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Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera, ha parlato in zona mista dopo la vittoria per 5-1 contro il Frosinone e la riconquista della testa della classifica ai danni della Roma: "Il gol alla fine mi fa un po' arrabbiare ma sono contentissimo per i ragazzi. Ieri gli avevo chiesto se dovevo fare Velasco o se dovevo stargli più addosso e sono stati bravissimi a interpretare la partita e a capirla al di là di quello che gli ho detto io".

Come l'avevate preparata?

"Le motivazioni erano alte perché volevamo la testa della classifica ma vincere non è mai facile. I ragazzi hanno fatto una partita straordinaria. Speravo venisse fuori una partita del genere e sono orgoglioso":

Siete più belli senza palla che con la palla in possesso.

"Quando abbiamo il tempo di gestire da dietro, poi diventiamo imprevedibili con Brachi, Puzzoli e Mazzei che nell'uno contro uno sono forti".

Cosa ha detto a Conti dopo la tripletta?

"Ha regalato la maglia a mio figlio ma gli ricordo che la dovrà pagare comunque (ride). Ieri avevo avuto un sentore, mi aspettavo segnasse ma non gliel'ho detto. Sono contento perché è un esempio per gli altri visto che quando non giocava titolare ha fatto sempre bene e si è meritato la titolarità"

La prossima sarà contro il Sassuolo, è un avversario da sempre ostico per la Fiorentina.

"E' sempre difficile ma dobbiamo pensare a noi, prepararci bene e poi affrontare anche questo match per rincorrere i nostri obiettivi".