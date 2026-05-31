Riflessioni su De Gea, Paratici sonda i portieri. Repubblica: "Piace Mandas"

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Anche secondo l'edizione locale de la Repubblica, la Fiorentina sta facendo ragionamenti su David De Gea. Come anticipato su queste pagine, nonostante il rinnovo firmato un anno fa fino al 2028 e un ingaggio da circa 3 milioni di euro annui, il capitano viola è tra i giocatori sotto osservazione da parte della dirigenza, impegnata in una revisione dei costi e nella pianificazione della prossima stagione. Le riflessioni su De Gea derivano sia da aspetti economici sia altri di rendimento, il suo percorso quest'anno è stato altalenante e Paratici starebbe quindi studiando se confermarlo ancora o se potersene privare.

La questione verrà sbrigata quando arriverà il nuovo allenatore, mentre il calciatore sta benissimo a Firenze e non ha mai fatto intendere altro che non sia la permanenza. D'altra parte, la Fiorentina sta iniziando a dare un'occhiata al mercato portieri e a cercare di capire se ci possano essere eventuali alternative. Mentre Tommaso Martinelli dovrebbe fare un'altra stagione in prestito altrove, uno dei profili graditi alla dirigenza viola è quello di Christos Mandas, portiere della Lazio che in questi mesi ha giocato in prestito al Bournemouth.