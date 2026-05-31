Viola a lavoro per la difesa: offerta per Viery, piacciono pure Obert e Comert

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Uno dei reparti su cui è già a lavoro la Fiorentina è quello arretrato, dove i dirigenti viola hanno già iniziato a sondare diversi nomi e in certi casi a presentare offerte concrete. Il primo profilo su cui stanno spingendo Paratici e Goretti resta quello di Viery, difensore classe 2005 in forza al Gremio per cui è già stata fatta un'offerta da 12 milioni di euro, respinta dai brasiliani. La richiesta tornata indietro è di circa 20, troppi adesso per le casse del club viola, scrive La Gazzetta dello Sport. Aggiungendo, poi, che per questo la Fiorentina sta studiando già anche altri giocatori per puntellare la difesa.

La prima alternativa porta ad un altro calciatore di piede sinistro su cui c’è interesse concreto, ed è Adam Obert, slovacco del Cagliari, utile sia come centrale che a sinistra, che è entrato sotto i riflettori di club italiani ed esteri. È un 2002, vero pilastro della linea arretrata di Pisacane ed è chiaro che su di lui ci sia concorrenza. È un destro invece Comert, centrale classe ‘98 del Valencia, in scadenza. Una voce che è rimbalzata dalla Spagna anche perché sarà svincolato e quindi può diventare un’occasione.