Grosso in viola, mancano accordi sullo staff. Serve tempo, Vanoli rimane sullo sfondo

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C'è da aspettare ancora un po' per arrivare alla fumata bianca che porterà Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina. Lo ribadisce stamani il Corriere dello Sport-Stadio, facendo il punto sulla trattativa. Il Sassuolo libera l'allenatore cancellando l’anno residuo di contratto ancora in essere, cosa fattibile e già impostata, mentre la Fiorentina e Grosso devono accordarsi sulla composizione dello staff, sul progetto-mercato e su varie ed eventuali. Partendo dallo staff tecnico, una parte di quello che Grosso ha avuto a Sassuolo e che vorrebbe trasferire a Firenze è del Sassuolo, così come la Fiorentina ne ha uno suo composto da tre-quattro professionisti di ruolo che tramanda di allenatore in allenatore. E al Viola Park di scombinare il rapporto spendendo soldi non ne vogliono nemmeno sapere. Quanto al progetto-mercato, è in mano a Paratici e alla società e Grosso si allineerà, mentre su durata ed entità del contratto (due anni a 1,2 milioni con opzione per il terzo) non ci sono mai stati problemi.

La questione è da definire entro e non oltre l'8 giugno, giorno in cui Paratici e Ferrari voleranno negli Stati Uniti dalla presidenza Commisso per imbastire il futuro del club. In tutto ciò, ieri è scaduto il termine dell’opzione a favore alla Fiorentina di allungare il contratto di Vanoli per un’altra stagione. A salvezza raggiunta, nei pensieri di Ferrari, Paratici e del club c’è entrato subito per una linea di continuità che sarebbe stata logica nel merito, ma lì è rimasto per far posto altrettanto velocemente a Grosso e nel mezzo - tentativi più o meno estemporanei - a un paio di ipotesi alternative provate e abbandonate in un amen: fino a ieri, fino alla scadenza della clausola, anche se l’ex Torino di fatto resta l’allenatore viola con termine 30 giugno, e soprattutto non si annulla la possibilità che se con Grosso non se ne fa poi più nulla, proprio Vanoli sarebbe il candidato principale alla panchina viola: nuovo contratto biennale e via. Semmai, se da oggi avrà una proposta concreta da una società interessata (un paio ci sono, a maggior ragione dopo l’ottimo lavoro a Firenze), dovrà essere lui a chiedere alla Fiorentina di liberarlo per cominciare un’altra strada da un’altra parte.