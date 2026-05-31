Non solo Roma, anche il Napoli su Dodo: contatti in corso, i viola chiedono 15 mln

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Oltre alla Roma, c'è anche il Napoli sulle tracce di Dodo. Lo riporta stamani il Corriere dello Sport-Stadio, scrivendo che il brasiliano è un serio obiettivo da tanto tempo dei giallorossi e da ora anche dei partenopei. La Fiorentina valuta il suo cartellino circa 15 milioni e il suo contratto è in scadenza nel 2027, con i discorsi sul rinnovo fermi da diverso tempo. Per i capitolini è un profilo importante soprattutto perché gradito da Gasperini, da sempre un tecnico che lavora tanto sugli esterni a tutta fascia. E se l'allenatore della Roma lo ha individuato per costituire una coppia tutta brasiliana con Wesley, il Napoli lo ha messo in lista per completare il tandem con Di Lorenzo.

La suggestione delle fasce completamente brasiliane ha condotto la Roma sulle tracce del terzino, sondato già dodici mesi fa quando la Viola, sentendosi più forte sul tavolo di un rinnovo mai più siglato, chiedeva una cifra superiore ai 20 milioni per aprire qualsiasi trattativa. I primi contatti con l’entourage del calciatore li ha avuti Massara tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, quando la Champions andava ancora conquistata sul campo e il diesse lavorava con la spada di Damocle della rescissione consensuale sopra la testa. Poi Dodo si è lasciato sfuggire un “like” sospetto - tolto pochi minuti dopo - a uno dei post social celebrativi per la qualificazione, quello della colazione di squadra al rientro da Verona. La concorrenza del Napoli, nel caso, dovrà superarla D’Amico, il ds in pectore, profondo conoscitore dei pensieri e degli umori di un tecnico col quale ha già lavorato e vinto.