Fortini resta in Nazionale fino al 2 giugno. Out Venturino, dentro Berti

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Niccolò Fortini resta aggregato alla Nazionale maggiore fino al 2 giugno. Lo annunciano i canali ufficiali della FIGC, dove si fa il punto sull'Italia di Silvio Baldini che affronterà Lussemburgo e Grecia nelle due amichevoli di giugno. Inoltre, il calciatore Lorenzo Venturino, ritenuto indisponibile per le prossime due gare, ha lasciato questa mattina il raduno di Coverciano in accordo con il proprio club. Al suo posto, il Ct Baldini ha deciso di aggregare stabilmente al gruppo Tommaso Berti, mentre Dominic Vavassori e Gabriele Guarino fanno rientro ai rispettivi club. La lista convocati cambia così:

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).

*All’elenco dei convocati si aggiunge Niccolò Fortini (Fiorentina), che parteciperà alla fase di preparazione delle gare amichevoli da giovedì 28 maggio a martedì 2 giugno