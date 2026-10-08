La Fiorentina U18 batte la Lazio 4-2: ora a 12 punti in classifica
Quarta vittoria in campionato per la Fiorentina Under 18 di Marco Capparella, che al Viola Park supera la Lazio 4-2 nella quinta giornata. I viola partono forte e sbloccano il match dopo appena cinque minuti con Chiti, bravo a risolvere una mischia sugli sviluppi di un corner. Al 30’ arriva il raddoppio di Egharevba, che finalizza un contropiede a tu per tu con il portiere. Prima dell’intervallo la Lazio accorcia con Morelli su un calcio di rigore contestato.
Nel secondo tempo la doppietta
Nella ripresa, in appena tre minuti, Nwagwu firma una doppietta: prima su assist di Amenta, poi ribadendo in rete dopo il palo di Barbone. Aprea accorcia nuovamente per la Lazio, ma la Fiorentina difende il vantaggio fino al triplice fischio. Con questi tre punti, i viola salgono a quota 12 in classifica, insieme a Inter e Juventus, a una sola lunghezza da Como e Atalanta.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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