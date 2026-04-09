Fiorentina-Sassuolo Primavera, ecco l'arbitro: sarà un fischietto toscano

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Sarà il signor Mario Picardi della sezione di Viareggio il direttore di gara della sfida del prossimo turno di campionato tra la Fiorentina Primavera e il Sassuolo. A coadiuvare il direttore di gara ci saranno gli assistenti Matteo Lauri di Gubbio e Andrea Barcherini di Terni. Il match è in programma al Viola Park questa domenica alle ore 13, con diretta tv prevista su Sportitalia.