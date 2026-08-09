FirenzeViola Grosso e l'idea di Maldini per la Nazionale: la Fiorentina ha apprezzato la linea Malagò

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Il nome dell'allenatore svelato dall'ex dt della FIGC al Corriere della Sera. A Firenze è stata apprezzata la "difesa" del presidente federale

Hanno destato una certa sorpresa tra i tifosi viola le parole di Paolo Maldini, che in un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato alcuni retroscena legati alla sua esperienza da direttore tecnico della FIGC e alla scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale prima delle sue dimissioni. Tra i profili presi in considerazione, oltre ad Andrea Pirlo, c’erano infatti anche Daniele De Rossi e Fabio Grosso. Un nome, quello dell’allenatore della Fiorentina, che finora non era emerso pubblicamente e che ha creato un certo scompiglio, dato che l'avventura del tecnico abruzzese sulla panchina viola è iniziata da poco più di due mesi.

La linea di Malagò

A frenare questa possibilità - come raccontato da Maldini stesso - è stato però Giovanni Malagò. Il neo presidente della FIGC ha scelto di rispettare quel patto non scritto con i club di Serie A, evitando di andare a interferire con società che avevano già definito il proprio progetto tecnico. Una posizione particolarmente apprezzata dalla Fiorentina, che avrebbe potuto trovarsi a gestire una situazione delicata con il proprio allenatore nel mirino della Nazionale proprio alla vigilia della nuova stagione. Maldini avrebbe invece avuto un approccio più invasivo anche nei confronti dei tecnici già sotto contratto, arrivando a valutare concretamente profili la cui scelta avrebbe inevitabilmente comportato ripercussioni nei rapporti (e nella programmazione) con i rispettivi club.

Il contatto con Ferrari

In tal senso, è tutt’altro che improbabile che ci siano stati nei giorni scorsi contatti diretti tra lo stesso Malagò e il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari per essere allineati e per ribadire la linea del Presidente della FIGC volta a non creare difficoltà ai club.