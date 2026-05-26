Social Sadotti amaro: "In finale non ci sarò: regalatemi la gioia più bella giovedì"

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Non ce la farà Edoardo Sadotti a essere disponibile per la finale scudetto della Fiorentina Primavera in programma giovedì sera al Viola Park contro il Parma. Il centrale ha infatti reso noto il suo forfait con una struggente storia su Instagram: "Ho fatto il possibile per riuscire a giocare l'ultima partita della stagione, la più importante, quella che sognavamo da luglio, la finale... ma purtroppo non riuscirò. In questo momento c'è tanta amarezza ma va bene così. Siamo consapevoli dei nostri mezzi e della voglia che abbiamo di chiudere la stagione nel migliore dei modi.

Mi avete fatto vivere emozioni indescrivibili e spero che giovedì mi regaliate l'ultima, la più bella. Fatelo per me, per la Fiorentina, ma soprattutto per noi. Comunque vada, GRAZIE e FORZA!"