Carnevali apre all'addio di Grosso: "Ha il desiderio di fare un'esperienza diversa"

Carnevali apre all'addio di Grosso: "Ha il desiderio di fare un'esperienza diversa"FirenzeViola.it
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di Redazione FV

Presente a Montecarlo, in occasione della festa per i 30 anni dell’agenzia dei fratelli Pastorello, il direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato anche del futuro di Fabio Grosso, tecnico neroverde sempre più vicino a sedersi sulla panchina della Fiorentina nella prossima stagione: “Ci incontreremo nei prossimi giorni, ma penso che da entrambe le parti, anche da parte sua, ci sia il desiderio di valutare magari un’esperienza diversa" il pensiero di Carnevali: Da parte nostra ho sempre ribadito la volontà di continuare insieme però se dovessero esserci altre opportunità per lui andranno valutate”.

Le parole sono riportate da TMW.