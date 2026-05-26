Carnevali apre all'addio di Grosso: "Ha il desiderio di fare un'esperienza diversa"
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Presente a Montecarlo, in occasione della festa per i 30 anni dell’agenzia dei fratelli Pastorello, il direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato anche del futuro di Fabio Grosso, tecnico neroverde sempre più vicino a sedersi sulla panchina della Fiorentina nella prossima stagione: “Ci incontreremo nei prossimi giorni, ma penso che da entrambe le parti, anche da parte sua, ci sia il desiderio di valutare magari un’esperienza diversa" il pensiero di Carnevali: Da parte nostra ho sempre ribadito la volontà di continuare insieme però se dovessero esserci altre opportunità per lui andranno valutate”.
Le parole sono riportate da TMW.
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Copertina
Mario TeneraniVanoli o Grosso, verità entro il weekend. Dirigenza a New York dopo il 10 giugno. Le voci sullo sponsor preoccupano. Rischio ridimensionamento economico
Tommaso LoretoLa speranza per le mosse di Paratici e l'attesa per il summit negli States, un limbo in cui Grosso resta il favorito nella successione a Vanoli
Luca CalamaiI miei voti alla stagione: 9 Vanoli; 3 Pioli, Pradè e Ferrari, 6 Paratici, s.v. Giuseppe Commisso, 4,5 Kean, 4 Gudmundsson, 6,5 Fagioli, Ranieri e Parisi, 5 Dodò e Gosens
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