FirenzeViola La conferma di Lezzerini, il mercato su De Gea e l'incognita Christensen: il punto portieri

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La prima estate a Firenze di Fabio Paratici si preannuncia essere rovente. Non solo per le temperature estive - già arrivate tutte insieme in questi giorni - ma anche per la mole di lavoro da svolgere da direttore sportivo della Fiorentina, con più o meno tutti i reparti del campo da modellare o addirittura rifondare interamente, vedi le corsie esterne. Forse, ed è bene tenere ferma la parola forse, uno dei pochi pacchetti che non subiranno enormi variazioni sarà quello dei portieri, che ha visto oggi la sua prima conferma ufficiale.

Tra campo e spogliatoio, Lezzerini confermato

Perché il rinnovo di Luca Lezzerini fino al 2028 è stata la prima vera operazione firmata dall'attuale ds, almeno sul piano del campo - la prima ufficialità, a dire il vero, sarebbe stata la rescissione di Stefano Pioli -. Tornato a Firenze l'anno scorso nelle vesti del terzo portiere, il prodotto del settore giovanile viola è stato confermato per altre due stagioni e rimarrà quindi una delle due alternative alle spalle del titolare. Utile all'occorrenza ma anche per la questione liste, nonché riconosciuto uomo spogliatoio, la società ha scelto di premiare la serietà e la professionalità di Lezzerini esercitando l'opzione a proprio favore per l'estensione del contratto.

Incognita Christensen

Chi invece deve ancora decifrare il proprio futuro è Oliver Christensen. Il suo è un percorso forse più difficile da capire rispetto a quello del collega, essendo stato prima protagonista in campionati importanti e poi oggetto misterioso con la maglia della Fiorentina. Addirittura l'estate scorsa fu ceduto con la strana formula del prestito secco di sei mesi, tanto che a gennaio ha finito l'esperienza allo Sturm Graz e fatto rientro in viola. L'ultima gara di campionato è stata la sua serata, dove si è mostrato reattivo e pronto all'uso riscontrando anche gli applausi del Franchi. Resta tuttavia da capire se per la dirigenza sarà un portiere da tenere in rosa, quindi eliminando il "problema" di dover metter mano al reparto, o se si cercherà di sistemarlo altrove.

De Gea al centro del villaggio. Con qualche ombra addosso

Infine l'uomo copertina di questo spogliatoio. L'importanza di David De Gea nella Fiorentina attuale è sotto gli occhi di tutti, anche dopo una prima di metà stagione non impeccabile il capitano viola è saldamente al centro del progetto. Lui stesso ha sempre detto apertamente di trovarsi bene a Firenze e di voler rimanere nel capoluogo toscano, tanto che l'unica realtà che potrebbe farlo tentennare sarebbe il "suo" Manchester United. Detto questo, l'interesse della Juventus nei suoi confronti non è mai scomparso e rischia di riaffiorare se i bianconeri non riuscissero a chiudere per Alisson. Un quadro a cui si aggiungono le voci che vorrebbero anche l'Inter alla finestra, visto il probabile addio di Sommer. La permanenza di De Gea alla Fiorentina ad oggi non è discussione, rimangono però da seguire gli interessi - non banali - di cui gode lo stesso portiere spagnolo.