Comuzzo al centro del progetto viola, ma l'ipotesi prestito non è impossibile

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Non è ancora chiaro quale sarà il destino di Pietro Comuzzo. Dopo un'annata complicata come quella appena vissuta dall'intera Fiorentina, il difensore ha perso un po' di valore anche a livello di mercato ma resta comunque un profilo appetibile, che fa gola a diverse società. Al tempo stesso gode della massima fiducia da parte del club e per questo, in caso di probabili offerte, i viola non vorrebbero perderne il controllo. Motivo per cui, riferisce TMW, l'ipotesi di un prestito rimane un opzione da non scartare per la prossima stagione.

Voglia di continuità, da capire l'idea di Grosso

Il classe 2005 resta al centro del progetto nascituro con Fabio Grosso allenatore, ma è anche vero che vuole giocare con continuità e per questo, se col nuovo tecnico non avesse lo spazio desiderato, potrebbe effettivamente propendere per un'esperienza temporanea altrove. Intanto il ds Paratici, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha parlato così di Comuzzo, dando pochi indizi su quello che succederà durante la sessione di trasferimenti estiva: "È un giocatore molto importante per la Fiorentina: è giovane, italiano e che ha una valenza in Serie A. Dobbiamo avere cura di lui, ossia cercare di fargli fare il miglior percorso possibile. Avremo molta attenzione".