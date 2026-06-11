C'è una Fiorentina che gioca ancora: ecco gli impegni delle giovanili viola a giugno

C'è una Fiorentina che gioca ancora: ecco gli impegni delle giovanili viola a giugnoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 21:20Giovanili
di Redazione FV

Attraverso i propri canali ufficiali, la Fiorentina ha reso noto il programma delle partite e degli impegni che vedranno protagoniste le squadre del settore giovanile viola nei prossimi giorni. Qui sul sito i dettagli su come comprare i biglietti.

UNDER 17
Fiorentina-Genoa, mercoledì 17 giugno ore 11.00, Stadio "Davide Astori" di Bagno a Ripoli (FI) - Quarti di finale ritorno (andata: Genoa-Fiorentina 5-2). Biglietteria aperta dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

UNDER 15
Milan-Fiorentina, domenica 14 giugno ore 11.00, Campo "Puma House of Football" di Vismara (MI) - Semifinale ritorno (andata: Fiorentina-Milan 3-2).

UNDER 15 FEMMINILE
Milan-Fiorentina, domenica 14 giugno ore 16.30, Centro Sportivo Vismara di Milano - Semifinale andata.

UNDER 14 FEMMINILE
Fiorentina-Rinascita Doccia, venerdì 12 giugno ore 16.30, campo di Viale XX Settembre a Sesto Fiorentino (FI) - Torneo "Augusto Cellai".

UNDER 13
Fiorentina-avversaria da sorteggiare, mercoledì 17 giugno, orario e campo da definire - Torneo "Lanzarote Cup". Sabato 13 e domenica 14 giugno impegnata nel Memorial "Neri Ferramosca" presso il campo Comunale di Castelfiorentino (FI).

UNDER 12
Da venerdì 12 a domenica 14 giugno impegnata nell'"Ascoli Cup" al Picchio Village di Ascoli Piceno (AP).

UNDER 11
Fiorentina-avversaria da sorteggiare, venerdì 12 giugno, orario da definire, campo Comunale di Levico Terme (TN) - Torneo "Pulcino d'Oro".

UNDER 10
Da venerdì 12 a domenica 14 giugno impegnata nel Memorial "Astori" presso il campo "La Penta" di Firenze. Sabato 13 giugno impegnata nel Torneo "Nardin" al campo "Faragli" di Castiglion Fiorentino (FI).

UNDER 9
Da venerdì 12 a domenica 14 giugno impegnata nel torneo "MC Lion Trophy" presso il campo Comunale di Grassan (AO). Da venerdì 12 a domenica 14 giugno impegnata anche nel torneo "AEG" presso il campo Comunale di Volla (NA).

UNDER 8
Domenica 14 giugno impegnata nel torneo "Lucarelli" allo Stadio Porta Elisa di Lucca. Martedì 16 giugno in campo nel torneo "Forcoli Valdera" allo Stadio Comunale di Capannoli (PI).