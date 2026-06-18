FirenzeViola Ndour punto fermo della Fiorentina: per proseguire il suo percorso di crescita

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Cher Ndour al centro del progetto della Fiorentina: ecco come ne ha parlato il direttore sportivo Paratici

La conferenza stampa dei dirigenti della Fiorentina Alessandro Ferrari e Fabio Paratici non ha lasciato spazio al mercato né ad indicazioni sullo zoccolo duro viola che manterrà la squadra di Grosso. Il direttore sportivo non ha risposto ad alcuna domanda (Solomon, De Gea, Gosens, Dodo, poco sullo stesso Kean), se non su Cher Ndour. Affrontando l'argomento con bastone e carota.

Una crescita che deve proseguire

Per Paratici infatti la seconda parte di stagione fatta dal centrocampista viola denota una crescita iniziata appunto in questa fase ma che deve proseguire perché un giocatore sia considerato un giocatore forte e importante: "Ndour è al centro del progetto della Fiorentina, ha appena iniziato, deve confermarsi - ha infatti confermato Paratici che poi però ha precisato - Per il calcio italiano non possiamo beatificare o sacrificare uno dopo 12 partite. Ndour ha fatto una buonissima seconda parte di stagione, buonissima seconda parte di stagione sottolineo, e ci aspettiamo migliori ancora".

I numeri

Ndour nella stagione appena terminata ha giocato 2972' in 47 presenze, tra le varie competizioni collezionando 7 gol e tre assist. E se due gol li ha segnati già nelle prime gare di ottobre in Conference, è effettivamente nella seconda parte di stagione che ha dato il meglio di sé. Inserimenti importanti e decisivi e gol infatti sono arrivati con Rakow a marzo e Crystal Palace ad aprile sempre in Conference e Udinese a dicembre, Inter a marzo e Juventus a maggio in campionato. Numeri che fanno capire come il giocatore si sia inserito bene negli schemi di Vanoli e soprattutto nel centrocampo a tre, come in Nazionale con Baldini. Di sicuro anche Grosso potrà sfruttarlo come mezzala di inserimento e contare sulle sue reti.