Paratici ammette: "Koleosho ci piace. Ecco perché abbiamo scelto Grosso"

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Il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici, oltre ad aver parlato in conferenza oggi si è soffermato anche ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole a cominciare dal viaggio negli Stati Uniti a trovare la famiglia Commisso: "È stata una bellissima settimana, ci siamo conosciuti meglio con la proprietà. Ho avuto solo conferme della solidità e della serietà della società. Non è giusto parlare di come verrà costruita la prossima Fiorentina nella prossima stagione, ma del progetto sportivo. Abbiamo parlato sopratttutto di questo".

Chi vorrebbe tenere?

"Tutti noi, sa parte le prime 5/6 squadre al mondo, dobbiamo reagire al mercato. Dobbiamo avere l'elasticità di cambiare idea a seconda di quello che succede. Ci sono solo 5/6 club che possono non cedere i calciatori, le altre devono stare ad ascoltare".

La volontà è trattenere Moise Kean?

"Vogliamo trattenere tutti i nostri giocatori, poi non possiamo sapere che cosa succederà Kean è un patrimonio della Fiorentina e del calcio italianop,.io sono molto affezionato a lui che l'ho visto da bambino fino a quando ha esordito in Champions".

E su Dodo?

"Il giocatore ha delle ambizioni legittime. Non entro nello specifico delle richieste, ma comunque, come dicevo, ha delle legittime ambizioni, così come le ha la Fiorentina. Valuteremo il meglio per entrambi".

Koleosho vi piace? "I giocatori bravi piacciono a tutti, Koleosho è un giocatore bravo, così come anche altri dell'Under 21".

Cosa vi siete detti con Grosso?

"È una persona che conosco bene. È stato scelto dalla Fiorentina per i valori umani, per i suoi modi. Per quel che riguarda gli aspetti tecnici siamo già entrati nello specifico ma poi vedremo".

In che ruoli deve essere rinforzata la Fiorentina?

"Dobbiamo completare la rosa per dare tante possibilità diverse all'allenatore".