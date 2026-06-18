FirenzeViola La benedizione di Tevez, la corte di Chelsea e Dortmund: Viola su Baroni, la sua scheda

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La Fiorentina cerca Giovanni Baroni: di origini italiane, il fantasista del Talleres è stato lanciato da Tevez ed cercato da grandi club europei

C'è anche Giovanni Baroni tra gli obiettivi di mercato messi nel radar della Fiorentina. Fantasista argentino classe 2009, nonostante sia ancora in una fase di carriera embrionale si è già messo in mostra agli occhi del grande calcio e oltre ai viola ci sono vari e importanti club europei che si sono informati sul suo conto, tra cui Chelsea e Borussia Dortmund. Non male per un ragazzo che deve ancora diventare maggiorenne, sul quale grava una clausola rescissoria da 25 milioni di euro come assicurazione piazzata dal Talleres, realtà in cui è nato, cresciuto e sbocciato e con cui ha un contratto fino al 31 dicembre 2028.

La storia e le origini

Baroni si forma interamente nella società di Cordoba - luogo che l'ha proprio messo alla luce, essendo nato a Morteros, tra Cordoba e Santa Fe - con cui debutta tra i grandi già lo scorso anno. Argentino di origini italiane, nipote dell'ex tecnico Leonardo Baroni - potrebbe ancora prendere il doppio passaporto -, il ragazzo ha ben figurato già nella stagione sudamericana 2025, quella che l'ha lanciato precocemente in prima squadra. A credere con forza in lui è stato Carlos Tevez, allenatore del Talleres fino a poche settimane fa che si spese così su Baroni: "Lo seguo da un po', ma è giovane e dobbiamo andarci piano e rispettare i suoi tempi".

La stagione in corso

Nell'anno solare attualmente in corso ha trovato ancora più continuità, svariando sul fronte offensivo degli argentini per tutto il Torneo di Apertura, chiuso al quarto posto e collezionando 12 presenze sotto la guida dell'Apache, mettendo a referto 3 assist. Protagonista anche con la Nazionale Under 17, sempre in campo con la Seleccion arrivata fino alla finale del Campionato Sudamericano di categoria, persa con la Colombia il 20 aprile scorso (chiudendo con 3 assist in tutto il torneo).