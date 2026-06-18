Bianco, il Paok non esercita il diritto di riscatto ma può ritrattare: il punto

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Sulle pagine di TMW si torna sul futuro di Alessandro Bianco, centrocampista di proprietà della Fiorentina che nell'ultima stagione ha giocato in prestito in Grecia al Paok Salonicco. Proprio gli ellenici avrebbero scelto in queste ore di non esercitare il diritto di riscatto che era stato pattuito coi viola, 4 milioni di euro da sborsare entro il 15 giugno. Opzione quindi caduta nel vuoto, col classe 2002 che torna a tutti gli effetti della Fiorentina. Da capire se in queste settimane il Paok si farà vivo con Paratici e Goretti per ritrattare il cartellino, altrimenti il ragazzo rientrerà intanto alla al Viola Park, con cui ha un contratto fino al 30 giugno 2027, per poi capire quale strada sarà meglio prendere per il suo futuro.

L'ultima stagione di Bianco

Anche se nella passata stagione non si è imposto come titolare, Bianco a 23 anni ha messo nel suo bagaglio un'esperienza all'estero che potrà servirgli in futuro, soprattutto considerando la possibilità avuta di avere spazio in campo europeo: 6 le presenze accumulate fra la fase a campionato dell'Europa League ed i playoff per accedere agli ottavi di finale, con un gol all'attivo per lui.