Kean, il Como lavora a fari spenti. I viola restano su Pellegrino e Pinamonti
La Fiorentina continua a monitorare il mercato degli attaccanti in vista di un'eventuale partenza di Moise Kean. Come riferisce Tuttosport, il centravanti azzurro resta al centro del progetto tecnico di Fabio Grosso, ma la dirigenza viola vuole farsi trovare pronta qualora arrivasse un'offerta ritenuta irrinunciabile. Tra i profili valutati per l'attacco ci sono Mateo Pellegrino del Parma e Andrea Pinamonti del Sassuolo, due nomi che la società continua a seguire con attenzione nel caso in cui si rendesse necessario intervenire sul reparto offensivo.
Intanto, sul fronte Kean, continua a muoversi il Como. Secondo il quotidiano torinese, il club lombardo sta portando avanti il proprio interesse senza esporsi pubblicamente, ma nei prossimi giorni potrebbe decidere di uscire allo scoperto. Per il momento non è stata ancora avviata una vera trattativa con la Fiorentina, tuttavia la situazione resta da monitorare con attenzione. L'eventuale futuro del numero nove viola potrebbe infatti influenzare in maniera decisiva le prossime mosse di Fabio Paratici sul mercato in entrata.
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