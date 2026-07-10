FirenzeViola Viviano: "Stupito da Atta alla Fiorentina. Oso? Dipende da cosa vuole Grosso"

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Intervenuto oggi a Radio Firenzeviola, Emiliano Viviano ha commentato i temi di attualità di casa Fiorentina iniziando da una sua valutazione sull'ultimo acquisto viola, Arthur Atta: "Sono molto stupito. Non tanto dal fatto che l'abbiamo preso noi, ma che non l'abbiano preso gli altri. Secondo me è un giocatore fortissimo, con caratteristiche molto difficili da trovare sia fisicamente che tecnicamente. E il prezzo è ottimo per quello che è il valore del calciatore. Sono molto stupito in positivo".

La Fiorentina sta acquistando tutti calciatori molto fisici.

"Male male la si butta in rissa (ride, ndr). Non credo sia solo una questione fisica perché se penso ad Atta penso prima alla tecnica. Per me è un giocatore molto forte da tanti punti di vista".

Capitolo esterni: chi prenderebbe?

"Mi piacciono tutti i nomi che sto sentendo, forse più di tutti Bakayoko. Però credo che nessuno conosca il mercato come Paratici quindi secondo me arriverà un nome che nessuno si aspetta come accaduto per Atta".

E Oso del Siviglia?

"L'ho visto solo un paio di volte, lo dovrei riguardare per bene. Classico calciatore molto forte tecnicamente. Bisogna capire un po' cosa vuole fare Grosso sulle fasce, il fatto che resti fuori Gosens vuol dire che vuole un terzino più terzino. Se il tecnico vuole un terzino più fisico non mi sembra il profilo ideale, piuttosto forse Valdepenas del Real Madrid".

Che fare con Comuzzo?

"Io penso che andrà a finire con il prestito e mi sembra anche la cosa più logica. Si è svalutato dopo l'offerta del Napoli, magari mandandolo a giocare riesci a capire il vero valore del calciatore. Poi su chi giocherà dipende da come si adatta Viery. Per me è forte, e quelli forti devono giocare".