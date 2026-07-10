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Fiorentina, chiuso un colpo per le giovanili: dal Belgio arriva Timmermans
Non solo colpi di spessore, come quello che ieri ha portato a Firenze tramite un blitz Arhur Atta dall'Udinese, la Fiorentina di Fabio Paratici è al lavoro anche per quanto riguarda il fronte legato ai giovani. In tal senso il club viola ha prelevato dal Raal La Louviere, squadra belga, il centrocampista classe 2009 Loric Timmermans, che ha già firmato un contratto di tre stagioni e che farà parte appunto delle giovanili gigliate.
L'operazione è stata condotta dall'agente Daniele Domenico e Patrick De Vlamynck. Queste le immagini di Timmermans al momento della firma e della presentazione con la nuova maglia:
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Paratici ha convinto la famiglia Commisso che è il momento di provare a vincere. Atta è un’operazione alla Rui Costa. Giusto tenere Kean e Fagioli e liberarsi di Gud. Lang un’idea. Grosso impari da Prandellidi Luca Calamai
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