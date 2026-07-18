Tortelli: "Dobbiamo proseguire sulla strada intrapresa la scorsa stagione"
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Alice Tortelli, difensore della Fiorentina Femminile, ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina al termine dell'allenamento avvenuto in mattinata nella sede di Sansepolcro. Queste le sue parole: "Sicuramente, penso che sia bello esserci ritrovate per il ritiro dopo le vacanze, per conoscerci meglio, compattarci sempre di più dopo l'estate in cui ci siamo separate. È stato bello vedere tante persone all'allenamento. Non ce lo aspettavamo e ci ha fatto piacere. È importante continuare a costruire la squadra, l'anno scorso abbiamo gettato le basi e ora dobbiamo proseguire su quella strada".
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