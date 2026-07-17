Oulai, ci siamo. L'ivoriano in arrivo dopo una giornata di voci e ricostruzioni, beffato anche il Napoli. Prende corpo un terzetto da favola a centrocampo

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Sbloccata la trattativa con il Trabzonspor per Oulai, il centrocampista ivoriano è in arrivo nonostante avesse provato a inserirsi anche il Napoli. Prende corpo l'idea di un terzetto composto da Fagioli, Atta e Ouali

Aggiornare gli archivi prego, perché le ultime 24 ore entrano di diritto nelle vicende (di mercato) difficili da dimenticare. Con una distinzione da premettere, ovvero una posizione della Fiorentina da assoluta spettatrice di una serie ribaltoni impossibili da prevedere. La cronaca di una giornata ai limiti del surreale, almeno per chi dall'Italia seguiva la trattativa con il Trabzonspor per Ouali, si evolve ancora dopo i termini temporali del suddetto pezzo, fino allo sblocco di tutta la vicenda che arriva poco prima della mezzanotte.

Fiorentina spettatrice

La Fiorentina d'altronde non aveva potuto far altro che osservare un comportamento come minimo altalenante, tra entourage del calciatore che in qualche in modo ha cercato di avviare nuove riflessioni mentre il Fenerbache considerava l'affare chiuso, e successivi resoconti di non ben precisati van, falsi autisti e riflessioni approfondite sul da farsi. Fatto sta che dopo qualche imprevisto Fiorentina e Trabzonspor hanno chiuso la trattativa sulla base di 25 milioni di euro, 4 milioni di bonus e il 10% sulla rivendita.

L'opzione Fagioli, Atta, Ouali

L'ivoriano è dunque in arrivo a costituire, per ora, un terzetto da favola, mentre Paratici si appresta a salutare un altro successo dopo che anche il Napoli si era inserito provando ad alzare l'offerta. Chiarito l'intrigo aeroportuale di ieri, nemmeno Oulai si fosse trovato novello Tom Hanks in “The terminal”, ed ecco che le trattative sono ripartite, con distanze di fatto annullate con il club, e con un accordo con l'entourage finalmente trovato. Adesso l'idea di un terzetto mediano composto da Fagioli, Atta e appunto Oulai non può che intrigare, al netto di come e quanto lo sviluppo del mercato dovesse portare al Viola Park offerte per il centrocampista italiano dei tre.

Altro giro altro colpo

Eppure la Fiorentina resta comunque in una posizione rassicurante per tutti. Perchè per prima, di nuovo dopo Atta, si è mossa su un profilo come Oulai considerato dai più gioiello grezzo, e perché di nuovo i passi del club sono stati così convincenti da arrivare alla chiusura. Un altro colpo da stropicciarsi gli occhi, mentre ancora c'è da annunciare l'arrivo di un talento del Real Madrid come Valdepenas.