La Fiorentina Femminile è arrivata a Sansepolcro: ecco le immagini con i tifosi
La Fiorentina Femminile è arrivata nel ritiro di Sansepolcro dove resterà fino al 26 luglio, quando disputerà un'amichevole in famiglia prima di rientrare a lavorare al Viola Park. Grande entusiasmo all'arrivo della squadra nel tardo pomeeriggio, con le giocatrici che si sono soffermate a firmare autografi. Sabato ci sarà anche la presentazione della squadra.
Queste le convocate al ritiro di Sansepolcro:
TORTELLI ALICE
CATENA MICHELA
SEVERINI EMMA
FAERGE EMMA
SNERLE EMMA
BREDGAARD SOFIE
FISKERSTRAND CECILIE
FILANGERI MARIA LUISA
OMARSDOTTIR IRIS
BETTINESCHI GIORGIA
CURMARK FILIPPA
CHERUBINI MAYA
MAILIA SIRIA
LOMBARDI EMMA
HURTIG LINA
ORSI BENEDETTA
VAN DER ZANDEN ILSE
JOHANSEN ODA
WOLDVIK EMILIE
TRYGGVADOTTIR KATLA
TOMASSONI EMMA
BARTALINI VIOLA
CORREIA CAROLINA
DE GREGORIO VITTORIA
AGOSTINI ALICE
BENEDETTINI ANNA
BERGSVAND GURO
Buonasera Sansepolcro! 💜✍️😍 pic.twitter.com/KCO9nPZ274— ACF Fiorentina Femminile (@ACF_Womens) July 16, 2026
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