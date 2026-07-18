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Foto e video FV: Inao Oulai è atterrato in Italia! “Un saluto ai tifosi viola”
Inao Oulai è atterrato a Bologna! Il centrocampista ivoriano nelle prossime ore firmerà il suo nuovo contratto con la Fiorentina
È tutto vero! Inao Oulai è finalmente atterrato in Italia e si prepara per diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista classe 2006 è arrivato all'aeroporto di Bologna proprio in questi minuti per poi viaggiare in direzione di Firenze, dove nelle prossime ore sosterrà le classiche visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto con la società viola.
Il saluto di Inao Oulai
"Un saluto ai tifosi della Fiorentina, ci vediamo presto!", le sue prime parole da centrocampista viola. Ricordiamo le cifre dell'operazione: 25 milioni di euro di parte fissa più 4 di bonus. Alla Fiorentina rimarrà inoltre il 10% sulla futura rivendita del calciatore. Di seguito tutte le immagini raccolte dall'inviato di FirenzeViola.it nel capoluogo dell'Emilia-Romagna:
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Giornalista e voce storica di Radio FirenzeViola, oltre che firma di FirenzeViola.it. Cresciuto professionalmente insieme al progetto viola, segue l’attualità della Fiorentina tra radio e web, collaborando inoltre con Lady Radio e Corriere dello Sport-Stadio.
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Luca CalamaiKean, ciao clausola ma la conferma è da conquistare. Oulai, Fagioli e Atta un centrocampo da Champions. Che bravo Paratici con gli ingaggi. Bakayoko prima del Real. Ruggeri un colpo nell’ombra
Lorenzo Di BenedettoParatici non si ferma più: scatta il momento degli esterni d'attacco. Firenze è tornata a sognare e questo è il risultato più importante. L'addio di Gosens fa meno male e il tedesco si merita solo un enorme grazie
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