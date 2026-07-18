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Foto e video FV: Inao Oulai è atterrato in Italia! “Un saluto ai tifosi viola”

Foto e video FV: Inao Oulai è atterrato in Italia! “Un saluto ai tifosi viola”
Oggi alle 01:17Copertina
di Niccolò Santi
Inao Oulai è atterrato a Bologna! Il centrocampista ivoriano nelle prossime ore firmerà il suo nuovo contratto con la Fiorentina

È tutto vero! Inao Oulai è finalmente atterrato in Italia e si prepara per diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista classe 2006 è arrivato all'aeroporto di Bologna proprio in questi minuti per poi viaggiare in direzione di Firenze, dove nelle prossime ore sosterrà le classiche visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto con la società viola.

Il saluto di Inao Oulai

"Un saluto ai tifosi della Fiorentina, ci vediamo presto!", le sue prime parole da centrocampista viola. Ricordiamo le cifre dell'operazione: 25 milioni di euro di parte fissa più 4 di bonus. Alla Fiorentina rimarrà inoltre il 10% sulla futura rivendita del calciatore. Di seguito tutte le immagini raccolte dall'inviato di FirenzeViola.it nel capoluogo dell'Emilia-Romagna: 

Foto e video FV: Inao Oulai è atterrato in Italia! “Un saluto ai tifosi viola”