Amir Richardson ai saluti: accordo raggiunto per il prestito al Le Havre
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Oggi è il giorno Inao Oulai, che ha da poco concluso le visite mediche ed è pronto a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina, ma non è l'unico movimento in casa viola, che secondo quanto riportato da Orazio Accomando, giornalista di Sportmediaset, avrebbe raggiunto l'accordo con il Le Havre per il prestito di Amir Richardson.
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Oulai, ci siamo. L'ivoriano in arrivo dopo una giornata di voci e ricostruzioni, beffato anche il Napoli. Prende corpo un terzetto da favola a centrocampodi Tommaso Loreto
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Copertina
Luca CalamaiKean, ciao clausola ma la conferma è da conquistare. Oulai, Fagioli e Atta un centrocampo da Champions. Che bravo Paratici con gli ingaggi. Bakayoko prima del Real. Ruggeri un colpo nell’ombra
Lorenzo Di BenedettoParatici non si ferma più: scatta il momento degli esterni d'attacco. Firenze è tornata a sognare e questo è il risultato più importante. L'addio di Gosens fa meno male e il tedesco si merita solo un enorme grazie
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