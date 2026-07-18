Amir Richardson ai saluti: accordo raggiunto per il prestito al Le Havre

Amir Richardson ai saluti: accordo raggiunto per il prestito al Le HavreFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Oggi è il giorno Inao Oulai, che ha da poco concluso le visite mediche ed è pronto a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina, ma non è l'unico movimento in casa viola, che secondo quanto riportato da Orazio Accomando, giornalista di Sportmediaset, avrebbe raggiunto l'accordo con il Le Havre per il prestito di Amir Richardson