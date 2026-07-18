FirenzeViola Oulai e Valdepenas in arrivo e il passivo viola aumenta: ora è di 54 milioni

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L'arrivo dei nuovi innesti grava sul bilancio della Fiorentina. Le potenziali cessioni di Moreno, Valentini e Richardson possono aiutare a sanarlo.

Dopo meno di un mese dall'inizio della sessione estiva di calciomercato, la Fiorentina sta prendendo forma e porta sempre più il marchio di Fabio Paratici, che è il protagonista indiscusso del mercato di Serie A. Il club gigliato sta facendo impazzire la tifoseria viola con acquisti importanti come quello di Arthur Atta, centrocampista funambolico e abile nel dribbling, che aveva attratto l'interesse dei maggiori club italiani e non solo, acquistato per la cifra record di 25 milioni di euro (bonus esclusi). A questo grande esborso economico si aggiungo: 15 milioni di Viery, 1.5 milioni di prestito oneroso di Dragusin, il cui riscatto diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, e il prestito con diritto di riscatto per Alex Jimenez.

I nuovi acquisti

Nelle ultime ore a questi nomi vanno aggiunti quello di Valdepenas (8 milioni di euro), talento cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, e di Inao Oulai (25 miolioni di euro), le cui prestazioni nel Mondiale con la Costa d'Avorio hanno fatto brillare gli occhi di molti e hanno convinto Paratici a puntare su di lui, rinunciando all'acquisto di Arokodare. Sommando queste spese agli acquisti già conclusi si raggiunge un passivo di 75 milioni di euro.

Le cessioni per sanare le casse

Cifra che si ridimensiona contando le cessioni che il club viola ha finora concluso, come quella di Beltran per 7.5 milioni e Gosens per 2.5 milioni, arrivando a ridurre il passivo fino a 54 milioni. Dunque una somma ancora molto elevata, che andrà indubbiamente ad aumentare con gli acquisti degli esterni, che mancano ancora all'appello, ma che può ridursi con le potenziali vendite di Moreno, Valentini e il prestito oneroso di Richardson, che possono sanare in parte il bilancio della Fiorentina.