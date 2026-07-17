Al via il ritiro della Fiorentina Femminile a Sansepolcro, Cherubini: "Non ci aspettavamo un'accoglienza così"

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Ha preso il via ieri pomeriggio il ritiro precampionato della Fiorentina Femminile, partita per Sansepolcro, dove rimarrà per i prossimi dieci giorni prima di tornare poi al Viola Park, dove terminerà la preparazione in vista della nuova stagione di Serie A Women, che prenderà il via nel weekend del 22-23 agosto con le prime gare della Women's Cup.

Tanto entusiasmo intorno alla squadra, con la centrocampista Maya Cherubini che ha parlato ai canali ufficiali del club per le prime sensazioni dopo il primo allenamento: "Non ci aspettavamo tante persone a sostenerci già da ora, è stato bellissimo vedere bambini e adulti intorno a noi, ci ringraziavano per aver scelto questo fantastico posto per il ritiro: è stata una delle migliori accoglienze che abbiamo avuto". Andando poi al suo personale: "Ho tantissimo da imparare. So che l'anno scorso per me è stato un anno positivo, ma come dico sempre è difficile ripetersi: spero dunque di dare il mio contributo alla squadra, anche se il primo mio obiettivo è migliorare il più possibile e guadagnarmi poi lo spazio che mi darà il mister.

L'anno scorso, tutte insieme, abbiamo messo delle basi che ci consentono di lavorare questo anno su ciò che abbiamo costruito: un primo grande test sarà quello contro il Manchester City, vedremo che gap c'è e quanto possiamo effettivamente dare". Ricordiamo che il test contro le campionesse in carica di Inghilterra si disputerà l'8 agosto al Viola Park, con orario non ancora comunicato.