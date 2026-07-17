Bonfantini non convocata per il ritiro: può andare al Como 1907
Agnese Bonfantini era assente dalla lista dei convocati diffusa dalla Fiorentina Femminile, ieri, per il ritiro estivo. Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb.com la cessione della giocatrice verrà annunciata a stretto giro di posta, ma c'è massimo riserbo sulla collazione che avrà la classe 1999. Sono però fattibili delle ipotesi sul futuro dell'esterno offensivo, che potrebbe - il condizionale indica che non c'è certezza - sposarsi alla perfezione con ciò che cerca l'ambizioso neo promosso Como 1907.
Le ragioni dell'ipotesi Como
Alla formazione lariana, che dovrebbe andare avanti con il 4-3-3, manca proprio una calciatrice offensiva sulla fascia destra, e, dovendo rispettare anche un preciso numero di italiane in lista, andranno probabilmente su un profilo nostrano: Bonfantini, come detto, rispecchia tutte le caratteristiche tecniche ricercate dal club, oltre che avere gli stessi propositi circa obiettivi da raggiungere.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati