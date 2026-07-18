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Foto e video FV, Oulaï ha terminato le visite mediche. Ora la firma con la Fiorentina
Sono da poco terminate le visite mediche per il quinto colpo della Fiorentina di questa campagna acquisti, il centrocampista ivoriano Christ Oulaï. L'ex Trabzonspor - acquistato per 25 milioni di euro più 4 di bonus e il 10% sulla futura rivendita in favore dei turchi - ha da poco ultimato i controlli per ottenere l'idoneità sportiva presso la clinica Villa Donatello di Sesto Fiorentino. Ecco le foto ed i video del giocatore (accompagnato dai suoi agenti) al termine delle visite:
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Vicedirettore e storica firma di Firenzeviola.it nonché voce di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola. Dopo le esperienze con La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport, oggi collabora con La Nazione.
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Luca CalamaiKean, ciao clausola ma la conferma è da conquistare. Oulai, Fagioli e Atta un centrocampo da Champions. Che bravo Paratici con gli ingaggi. Bakayoko prima del Real. Ruggeri un colpo nell’ombra
Lorenzo Di BenedettoParatici non si ferma più: scatta il momento degli esterni d'attacco. Firenze è tornata a sognare e questo è il risultato più importante. L'addio di Gosens fa meno male e il tedesco si merita solo un enorme grazie
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