Dagli inviati

Foto e video FV, Oulaï ha terminato le visite mediche. Ora la firma con la Fiorentina

Foto e video FV, Oulaï ha terminato le visite mediche. Ora la firma con la Fiorentina
Oggi alle 13:02Copertina
di Andrea Giannattasio
fonte Dal nostro inviato a Sesto Fiorentino (FI)

Sono da poco terminate le visite mediche per il quinto colpo della Fiorentina di questa campagna acquisti, il centrocampista ivoriano Christ Oulaï. L'ex Trabzonspor - acquistato per 25 milioni di euro più 4 di bonus e il 10% sulla futura rivendita in favore dei turchi - ha da poco ultimato i controlli per ottenere l'idoneità sportiva presso la clinica Villa Donatello di Sesto Fiorentino. Ecco le foto ed i video del giocatore (accompagnato dai suoi agenti) al termine delle visite:

VIDEO FV - Oulai a Firenze, le visite mediche