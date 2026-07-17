L'ACF Femminile sfiderà il Manchester City Women: la data
FirenzeViola.it
La Fiorentina Femminile ha annunciato che sabato 8 agosto sfiderà in amichevole il Manchester City Women. La gara, propedeutica alla preparazione estiva, andrà in scena alle ore 20:00 allo stadio "Curva Fiesole" del Viola Park .
Di seguito il post pubblicato su X con cui la società viola ha ufficializzato la data dell’amichevole contro la squadra inglese:
🗓📌 Sabato 8 Agosto sfideremo il Manchester City Women in amichevole allo Stadio Curva Fiesole 🇮🇹🤝🏴 pic.twitter.com/B3yUthrpCt— ACF Fiorentina Femminile (@ACF_Womens) July 17, 2026
Pubblicità
Fiorentina Femminile
Le più lette
1 Prima Atta e Dragusin, poi Oulai. Non è mercato...ma una sfida totale. Bakayoko probabile, Paratici un carroarmato
Copertina
CalciomercatoFortini, il Torino accelera: previsti nuovi contatti con la Fiorentina (che spara alto)
Luca CalamaiKean, ciao clausola ma la conferma è da conquistare. Oulai, Fagioli e Atta un centrocampo da Champions. Che bravo Paratici con gli ingaggi. Bakayoko prima del Real. Ruggeri un colpo nell’ombra
Lorenzo Di BenedettoParatici non si ferma più: scatta il momento degli esterni d'attacco. Firenze è tornata a sognare e questo è il risultato più importante. L'addio di Gosens fa meno male e il tedesco si merita solo un enorme grazie
Angelo GiorgettiFirenze si stropiccia gli occhi dopo anni di auto-bullismo. Chiedevamo carta bianca per Paratici, in realtà ha avuto la carta di credito. Interventismo no-limits senza il Fair Play Finanziario e una domanda su Commisso
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com