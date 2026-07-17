L'ACF Femminile sfiderà il Manchester City Women: la data

L'ACF Femminile sfiderà il Manchester City Women: la dataFirenzeViola.it
Oggi alle 11:00Fiorentina Femminile
di Redazione FV

La Fiorentina Femminile ha annunciato che sabato 8 agosto sfiderà in amichevole il Manchester City Women. La gara, propedeutica alla preparazione estiva, andrà in scena alle ore 20:00 allo stadio "Curva Fiesole" del Viola Park .

Di seguito il post pubblicato su X con cui la società viola ha ufficializzato la data dell’amichevole contro la squadra inglese: 