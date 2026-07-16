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Fiorentina Femminile, ufficiale il rinnovo fino al 2028 di Siria Mailia

Fiorentina Femminile, ufficiale il rinnovo fino al 2028 di Siria MailiaFirenzeViola.it
© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Oggi alle 11:18Fiorentina Femminile
di Redazione FV

Dopo il primo contratto da professionista firmato lo scorso anno, arriva un nuovo passo importante nel percorso di crescita di Siria Mailia. Nell’ambito della campagna rinnovi portata avanti dalla Fiorentina Femminile, la giocatrice ha prolungato il proprio accordo con il club viola fino al 30 giugno 2028. Di seguito, la nota ufficiale della società:

"ACF Fiorentina è lieta di comunicare di aver rinnovato l’accordo con la calciatrice Siria Mailia fino al 30 Giugno 2028. La giovane attaccante, dopo il percorso con la Primavera, si è aggregata alla Prima Squadra e ha debuttato in Serie A con la maglia della Fiorentina nella scorsa stagione. Insieme a lei, il reparto offensivo guarda al futuro del club. Ancora insieme Siria!".