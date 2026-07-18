Tuttosport esalta la Fiorentina: "È scatenata. Dopo Oulai vuole Pinamonti"
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Sulle pagine odierne di Tuttosport si parla senza mezzi termini stamani di una Fiorentina "scatenata" sul mercato: come evidenzia il quotidiano torinese, il club viola è pronto a chiudere l’ennesimo acquisto, visto che è in arrivo il centrocampista Oulai dal Trabzonspor per 30 milioni; mentre il calciatore ivoriano è pronto a legarsi fino al 2031 alla formazione viola, che, dopo aver ceduto il laterale sinistro Gosens allo Schalke (prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni), come esterno offensivo punta Bakayoko (Lipsia) e pensa a Pinamonti (Sassuolo) al posto di Piccoli.
Quest’ultimo appare tra coloro che possono partire ed è stato sondato dalla Lazio insieme a Kennedy (Fluminense).
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Oulai, ci siamo. L'ivoriano in arrivo dopo una giornata di voci e ricostruzioni, beffato anche il Napoli. Prende corpo un terzetto da favola a centrocampodi Tommaso Loreto
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Copertina
Luca CalamaiKean, ciao clausola ma la conferma è da conquistare. Oulai, Fagioli e Atta un centrocampo da Champions. Che bravo Paratici con gli ingaggi. Bakayoko prima del Real. Ruggeri un colpo nell’ombra
Lorenzo Di BenedettoParatici non si ferma più: scatta il momento degli esterni d'attacco. Firenze è tornata a sognare e questo è il risultato più importante. L'addio di Gosens fa meno male e il tedesco si merita solo un enorme grazie
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