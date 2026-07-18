Tuttosport esalta la Fiorentina: "È scatenata. Dopo Oulai vuole Pinamonti"

Tuttosport esalta la Fiorentina: "È scatenata. Dopo Oulai vuole Pinamonti"FirenzeViola.it
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di Redazione FV

Sulle pagine odierne di Tuttosport si parla senza mezzi termini stamani di una Fiorentina "scatenata" sul mercato: come evidenzia il quotidiano torinese, il club viola è pronto a chiudere l’ennesimo acquisto, visto che è in arrivo il centrocampista Oulai dal Trabzonspor per 30 milioni; mentre il calciatore ivoriano è pronto a legarsi fino al 2031 alla formazione viola, che, dopo aver ceduto il laterale sinistro Gosens allo Schalke (prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni), come esterno offensivo punta Bakayoko (Lipsia) e pensa a Pinamonti (Sassuolo) al posto di Piccoli.

Quest’ultimo appare tra coloro che possono partire ed è stato sondato dalla Lazio insieme a Kennedy (Fluminense).