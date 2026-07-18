Calciomercato Oulai firmerà un contratto quinquennale: i dettagli e l'ingaggio

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Inao Oulai ha sostenuto le visite mediche e firmerà un contratto quinquennale percependo 1,8 milioni di euro netti a salire

Manca solo l’annuncio ufficiale per Inao Oulai alla Fiorentina. Il centrocampista ivoriano ha sostenuto le visite mediche in tarda mattinata e, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, firmerà un contratto quinquennale percependo un ingaggio vicino agli 1,8 milioni di euro netti a salire. Uno stipendio da giocatore importante, che la società viola ha voluto fortemente portare alla corte di Fabio Grosso. Non sono presenti clausole rescissorie nell'accordo.

La ricostruzione dell'affare

Una trattativa che si è conclusa solo nella serata di ieri e che avrebbe rischiato di saltare fino all’ultimo momento a causa delle pressioni subite dal ragazzo da parte di una frangia del suo entourage. Alla fine la Fiorentina è riuscita a completare l'operazione, e Oulai è atterrato all’aeroporto di Bologna poco dopo le 1 di notte (come certificato dalle nostre immagini). A brevissimo l’ormai ex Trabzonspor sarà a tutti gli effetti un calciatore viola.