Fiorentina Femminile, le convocate e il programma per il ritiro

Fiorentina Femminile, le convocate e il programma per il ritiroFirenzeViola.it
Oggi alle 14:29Fiorentina Femminile
di Redazione FV

Inizia questo pomeriggio il ritiro precampionato della squadra femminile, con la partenza per Sansepolcro. Dieci giorni di lavoro gomito a gomito per trovare l'alchimia giusta in vista della nuova stagione.

La squadra raggiungerà oggi intorno alle ore 18.30 la sede del ritiro, per poi iniziare domani mattina con gli allenamenti. Il programma prevede sedute doppie quasi tutti i giorni, con la presentazione ufficiale della squadra in piazza Torre di Berta alle ore 19.00 di sabato 18 luglio.

Gli allenamenti proseguiranno tutta la settimana successiva, con anche giorni liberi e momenti di svago, oltre agli incontri con le realtà calcistiche locali per uno scambio metodologico.

Domenica 26 luglio calerà il sipario sul ritiro con l'amichevole in famiglia tra Fiorentina A e Fiorentina B, prima di salutare la realtà locale e tornare al Rocco B.Commisso Viola Park.

Queste le convocate al ritiro di Sansepolcro:

TORTELLI ALICE

CATENA MICHELA

SEVERINI EMMA

FAERGE EMMA

SNERLE EMMA

BREDGAARD SOFIE

FISKERSTRAND CECILIE

FILANGERI MARIA LUISA

OMARSDOTTIR IRIS

BETTINESCHI GIORGIA

CURMARK FILIPPA

CHERUBINI MAYA

MAILIA SIRIA

LOMBARDI EMMA

HURTIG LINA

ORSI BENEDETTA

VAN DER ZANDEN ILSE

JOHANSEN ODA

WOLDVIK EMILIE

TRYGGVADOTTIR KATLA

TOMASSONI EMMA

BARTALINI VIOLA

CORREIA CAROLINA

DE GREGORIO VITTORIA

AGOSTINI ALICE

BENEDETTINI ANNA

BERGSVAND GURO