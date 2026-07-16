Fiorentina Femminile, le convocate e il programma per il ritiro
Inizia questo pomeriggio il ritiro precampionato della squadra femminile, con la partenza per Sansepolcro. Dieci giorni di lavoro gomito a gomito per trovare l'alchimia giusta in vista della nuova stagione.
La squadra raggiungerà oggi intorno alle ore 18.30 la sede del ritiro, per poi iniziare domani mattina con gli allenamenti. Il programma prevede sedute doppie quasi tutti i giorni, con la presentazione ufficiale della squadra in piazza Torre di Berta alle ore 19.00 di sabato 18 luglio.
Gli allenamenti proseguiranno tutta la settimana successiva, con anche giorni liberi e momenti di svago, oltre agli incontri con le realtà calcistiche locali per uno scambio metodologico.
Domenica 26 luglio calerà il sipario sul ritiro con l'amichevole in famiglia tra Fiorentina A e Fiorentina B, prima di salutare la realtà locale e tornare al Rocco B.Commisso Viola Park.
Queste le convocate al ritiro di Sansepolcro:
TORTELLI ALICE
CATENA MICHELA
SEVERINI EMMA
FAERGE EMMA
SNERLE EMMA
BREDGAARD SOFIE
FISKERSTRAND CECILIE
FILANGERI MARIA LUISA
OMARSDOTTIR IRIS
BETTINESCHI GIORGIA
CURMARK FILIPPA
CHERUBINI MAYA
MAILIA SIRIA
LOMBARDI EMMA
HURTIG LINA
ORSI BENEDETTA
VAN DER ZANDEN ILSE
JOHANSEN ODA
WOLDVIK EMILIE
TRYGGVADOTTIR KATLA
TOMASSONI EMMA
BARTALINI VIOLA
CORREIA CAROLINA
DE GREGORIO VITTORIA
AGOSTINI ALICE
BENEDETTINI ANNA
BERGSVAND GURO
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