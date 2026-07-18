La Gazzetta annuncia: "Con Oulai la Viola ha un centrocampo da paura"

vedi letture

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport si analizza quello che è stato l'acquisto a cinque stelle della Fiorentina di Christ Oulai, arrivato in viola dopo un lungo inseguimento e qualche... depistaggio.

Una trattativa complicata - evidenzia il giornale - almeno quanto la storia che lo ha accompagnato fin dal primo giorno in cui è stato accostato alla Fiorentina, fra smentite, accelerate, accordi mancati, presunti voli fissati poi disdetti e perfino un presunto “rapimento” di qualche minuto da parte di finti delegati del Trabzonspor all’aeroporto di Istanbul dove il calciatore è atterrato ieri dopo il viaggio post Mondiale. In realtà sarebbe stato soltanto un avvocato di fiducia a cui far visionare il contratto ma capire dinamiche e ricostruzioni, che arrivavano dalla Turchia, è diventato negli ultimi giorni un esercizio di cui Firenze è stata soltanto spettatrice.