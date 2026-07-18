FirenzeViola Jimenez e Fortini, quel duello di due anni fa tornato d’attualità al Viola Park

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Nel ritiro è riaffiorato un ricordo del campionato Primavera 2023-24: lo spagnolo ha ricordato la sfida di Vismara e si è complimentato con il terzino

Tra i tanti siparietti che hanno caratterizzato i primi giorni di ritiro della Fiorentina al Viola Park ce n'è uno che ha strappato più di un sorriso ai presenti. Protagonisti Nicolò Fortini e il nuovo arrivato Alex Jimenez, che si erano già affrontati da avversari nel campionato Primavera nella stagione 2023/24. Lo spagnolo, infatti, ha subito riconosciuto il terzino viola ricordando una partita che, evidentemente, gli è rimasta impressa: quella del 4 marzo 2024, quando la Fiorentina espugnò il centro sportivo Vismara con un netto 4-1 (era il primo anno di Daniele Galloppa sulla panchina dell'Under-20, che si salvò a poche giornate dalla fine ma riuscì a vincere la Coppa Italia di categoria).

I complimenti dopo oltre due anni

Un match che Fortini disputò da assoluto protagonista e che, per Jimenez, si trasformò in un pomeriggio da dimenticare. L'allora esterno del Milan venne infatti espulso a metà ripresa, anche perché messo costantemente in difficoltà dalla forza fisica e dalle continue iniziative del laterale viola, capace di dominarne la fascia per tutti i novanta minuti. Rivedendosi quindi, a distanza di anni, da compagni di squadra, Jimenez ha scherzato proprio su quell'episodio, confessando a Fortini di ricordarsi perfettamente di quella sfida e facendogli i complimenti, a oltre due anni di distanza, per la prestazione offerta quel giorno.