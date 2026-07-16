Fiorentina, il messaggio di Janogy: "Voglio essere un modello per le altre calciatrici"
Madelen Janogy, attaccante della Fiorentina Femminile, che nei giorni scorsi ha annunciato pubblicamente la sua gravidanza ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica: "Desidero diventare un modello anche per le altre calciatrici - racconta - anche se non sapevo cosa mi aspettasse all'inizio. Per me è cambiato tutto, ora guardo con entusiasmo al futuro".
A Firenze la notizia è stata accolta con grande vicinanza da parte del club: "Ho tutto il supporto possibile dal club, fortunatamente. In altre situazioni e club in passato non è stato così, perché non credo che il grande sostegno sia la normalità. Nella mia testa c'è comunque il dispiacere per non essere disponibile quest'anno". Poi Janogy aggiunge: "Ci ho pensato tanto a una vita diversa, ma è meraviglioso poter unire due mondi: avere un figlio e continuare comunque la carriera. Non è una perdita, anzi: è importante dimostrare che si può fare. Tante colleghe hanno rinunciato a una cosa così bella per la carriera".
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