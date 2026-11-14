L'ex arbitro Chiesa: "Bremer dopo il gol alla Fiorentina temeva fischiassero fallo su De Gea"

Massimo Chiesa, ex arbitro, in una lunga intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com ha condiviso le sue opinioni sui direttori di gara e sul loro operato fino a questo punto della stagione. Ecco alcune delle sue parole che tirano in ballo anche episodi relativi a Fiorentina-Juventus: "Credo si sia creata una discrasia fra l'arbitro di campo e chi sta al VAR".

Ci spieghi. E dipende forse dal fatto che l'arbitro meno esperto non contraddice quello più esperto? "Ci sono stati dei casi che hanno spinto a pensare questo, ma non lo so. Serve chiarezza. Penso al caso quello lampante del tocco di braccio di Joao Mario in Fiorentina-Juve: non puoi non intervenire. Non è che devi chiamare l'arbitro al VAR se sei incerto, ma se lo chiami è perché è rigore e dunque per l'arbitro diventa una scelta obbligata".

A proposito di Fiorentina-Juve: il colpo di spalla di Bremer? "Ho sentito che molti hanno parlato della sua faccia dopo il gol dicendo che pensava glielo annullassero. Per me aveva dei dubbi, ma solamente perché era venuto a contatto con il portiere. E, in Italia, quando tocchi il portiere viene sempre fischiato fallo in attacco. Per me aveva paura gli fischiassero fallo su De Gea, che ha sbagliato completamente il tempo dell'intervento".