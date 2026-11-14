Viola, i soldi arriveranno anche dalle cessioni con oltre cento milioni (potenziali)
Il rosso di 136 milioni, i circa 130 milioni spesi in estate per la campagna rafforzamenti. Tanti soldi in uscita ma a fronte delle spese però la Fiorentina guarda anche ai futuri possibili introiti derivanti dalle cessioni, quelle che verranno messe a bilancio nel giugno prossimo e quelle dei riscatti che porteranno in cassa un discreto numero di milioni. Nella migliore delle ipotesi (ma dovrebbero esserci tutti i riscatti, anche quelli più onerosi) la Fiorentina dovrebbe incassare intorno ai 110 milioni.
I big
Partiamo da Moise Kean che frutterà alla Fiorentina una cifra totale di 36 milioni: è stata la cessione più significativa per il club, peraltro per un giocatore che adesso è anche ai box dopo l'operazione alla tibia. Tra le cessioni che porteranno in cassa un bel gruzzolo c'è anche Piccoli, che dopo la deludente stagione scorsa è passato al Bologna con un prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni. Una buona operazione economica per un giocatore che l'anno scorso era costato 25 milioni (pure lui costretto tra l'altro ad uno stop in questo avvio di stagione)
I possibili incassi
Ecco poi i possibili incassi derivanti anche dai diritti di riscatto: come ad esempio quello di Comuzzo, fissato a venti (1 milione il costo del prestito semplice). Per Fortini invece il riscatto è fissato a nove milioni. Tra le curiosità Moreno passato al Venezia porterà 6,5 milioni nelle casse viola (in più un 50% per la futura rivendita), mentre Beltran 7,25 milioni più il 50% sulla futura rivendita
Qui sotto la lista completa delle somme potenzialmente incassabili
Amatucci 2,1 milioni
Beltran 7,25 milioni (in più si potrebbe aggiungere 50% futura rivendita)
Bianco 600000
Comuzzo 1 milione + diritto a 20 milioni
Fabbian 1 milione
Favasuli 4 milioni ( 50% per cento che avevamo sulla sua cessione)
Fazzini 1 milione
Fortini 1 milione + riscatto a 9 milioni
Gudmundsson 500000
Harder 1,625 milioni
Kean 36 milioni
Lucchesi 1,8 milioni
Moreno 6,5 milioni (in più si potrebbe aggiungere un 50% su futura rivendita)
Piccoli 18 milioni + 2
Sohm 1 milione
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